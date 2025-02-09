Вестник Кавказа

В Казахстане поздравили 100-летнего ветерана ВОВ

В Казахстане поздравили 100-летнего ветерана ВОВ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане в преддверии 80-летия Победы в ВОВ военный оркестр навестил 100-летнего ветерана. Они поздравили его, исполнив легендарные музыкальные произведения.

Ветерана Великой Отечественной войны Вениамина Скаленко поздравили в Казахстане в преддверии 80-летнего юбилея Победы в ВОВ. Об этом информирует 25 февраля региональное компандование "Батыс" нацгвардии РК.

"Поздравления прошли в теплой домашней обстановке, наполненной уважением к герою, чей вклад в Победу остается примером мужества и стойкости. Во время поздравления солисты военного оркестра исполнили легендарные композиции, включая "День Победы" и "Катюшу"

– пресс-служба командования

В ответ 100-летний мужчина поблагодарил всех за то, что в республике помнят и ценят их подвиги.

"Спасибо вам большое за то, что не забываете нас, ветеранов. Для нас очень важно знать, что наши подвиги помнят и ценят. Для нас очень важно знать, что наши подвиги помнят и ценят"

– Вениамин Скаленко

Он также призвал военных быть добрыми людьми, ведь доброта способна изменить мир.

"Я прожил 100 лет и хочу поделиться с вами одним важным уроком: всегда будьте добры. Доброта – это не просто слово, это сила, способная менять мир"

– ветеран ВОВ

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