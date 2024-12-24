Астана масштабно отметит 80-летие Победы

Власти Казахстана готовят масштабные мероприятия к 80-летию Великой Победы – к празднику разработан новый логотип, медаль, а в Астане начались тренировки парадных расчетов Нацгвардии страны.

Официальный логотип к 80-летию Победы представило министерство обороны Казахстана, на котором изображены Вечный огонь и лента с национальным орнаментом, а также надпись: 80 лет Великой Победе.

Также власти страны учредили к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной медаль с изображенной на ней фигурой воина-победителя, устанавливающего на крыше Рейхстага знамя Победы, передает Sputnik Казахстан.

А в столице страны Астане начались тренировки парадных расчетов: сам парад будет включать три этапа: прохождение парадных расчетов, демонстрацию военной техники и пролет авиации, сообщили в пресс-службе Нацгвардии страны.

"От Национальной гвардии планируется участие двух пеших парадных расчетов. Также по площади пройдут парадные расчеты подразделения специального назначения "Бүркіт"… и проедут 17 единиц боевой техники Национальной гвардии: это машины типа "Барыс" 6х6 и "Cobra II", а также "Урал ВВ" и "Алан-2""

- Нацгвардия Казахстана

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества пройдет в Астане 7 мая, колонны из 4,5 тыс его участников пройдут в форме военных лет, с боевыми знаменами воинских частей, сформированных на территории Казахстана.

Это событие станет важным символом единства, чтобы отдать дань уважения героическому прошлому страны, - подчеркнули в Нацгвардии.