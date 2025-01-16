Шесть городов Дона примут Парад Победы

Власти Ростовской области масштабно отметят 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне – парады к знаменательной дате 9 мая будет проходить в шести городах региона.

Президент РФ Владимир Путин принял решение 9 мая провести Парады Победы в шести городах Ростовской области, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

В парадных коробках по Театральной и Соборной площадям Ростова-на-Дону пройдут свыше 3 тыс человек, а в их состав войдут соединения воинских частей Южного военного округа, МВД, пограничного управления, войска национальной гвардии, МЧС, кадетских корпусов Ростовской области и "Юнармии", передает "АиФ-Ростов".

Тренировки парадных расчетов пройдут на центральных площадях донских городов 3 и 5 мая, участники парада будут тренироваться совместно с колоннами военной техники. Генеральные репетиции парадов пройдут во всех городах 7 мая.

Также в Ростове и Новочеркасске 9 мая прогремят праздничные салюты, добавил Артемов.