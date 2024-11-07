Вестник Кавказа

Три города СКФО проведут Парады Победы

Три города СКФО проведут Парады Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минобороны перечислили города, в которых в 2025 году состоятся Парады Победы. Мероприятия пройдут в Каспийске, Ставрополе и Владикавказе.

Стало известно, сколько российских городов примет военный парад в День Победы, список раскрыли в министерстве обороны страны.

В ведомстве напомнили, что в текущем году Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Все торжества будут посвящены юбилейной дате.

Отмечается, что военные парады состоятся и в трех городах Северного Кавказа – Каспийске, Ставрополе и Владикавказе.

Помимо городов-героев – Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленске Волгограда, Тулы, Новороссийска, Севастополя, Керчи и Мурманска, парады пройдут еще в 17 городах.

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