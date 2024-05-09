Вестник Кавказа

Выставка к годовщине парада 1941 года открылась в Москве

"Вестник Кавказа"
Традиционная выставка, посвященная легендарному параду 7 ноября 1941 года, начала работу на Красной площади. Гости узнают об истории начала Великой Отечественной на экспозициях и театрализованных представлениях.

На Красной площади в Москве развернулся музей по открытым небом: там заработала выставка к 83-й годовщине военного парада, которой прошел 7 ноября 1941 года.

На ней все желающие могут ознакомиться с пятью экспозициями, посвященными истории начала Великой Отечественной войны. Она будет показана и в представлениях, которые будут проводить более 300 артистов каждый день. Декорациями станут воссозданные дома 1941 года с мультимедийными экранами на месте окон и небольшими сценами.

Выставка будет проходить по 10 ноября.

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Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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