Парад Победы в Москве – Россия празднует 9 Мая

9 мая в России и других странах мира ежегодно отмечается День Победы. В Москве сегодня по случаю праздника проходит парад Победы. На мероприятие собрались ветераны войны, президенты иностранных государств и другие гости. Парад принимает Владимир Путин.

Сегодня на Красной площади проходит торжественный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В Москве 9 Мая 2024 года выдалось холодным, гостям на трибуне раздали пледы. Наблюдают парад Победы ветераны, кадеты, участники боевых действий и родные погибших. Традиционно парад принимает президент России Владимир Путин. Он появился на Красной площади вместе с иностранными гостями, прибывшими на праздник в российскую столицу. Среди них президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомартом Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Лаоса Тхонглун Сисулит, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Кубы Мигель Диас-Канель.

Президент поприветствовал ветеранов рукопожатием, после чего прошел к своему месту, чтобы в 21-й раз принять парад Победы как верховный главнокомандующий.

Владимир Путин поздравил россиян с праздником. Глава государства назвал День Победы, священным праздником. 9 мая, напомнил он, мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов.

"Они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести"

– президент РФ

Он отметил, что сегодня Запад искажает правду о Второй мировой войне, разжигает в мире новые конфликты.

"Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения и никому не позволит угрожать"

– Путин

Российский лидер отметил, что все участники СВО - наши герои, и равняться сегодня следует на поколение победителей в Великой Отечественной войне.

Президент объявил минуту молчания, чтобы почтить память погибших.

"День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции, и уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа"

– Путин

Затем прозвучал гимн России и стартовал праздничный парад. Сегодня в параде на Красной площади впервые с начала СВО принимают участие военнослужащие, занятые в специальной операции, по брусчатке прошли офицеры и солдаты.

Танк Т-34 - один из основных символов Победы, традиционно открыл мероприятие. В параде техники также приняли участие новейший бронеавтомобиль К-53949 "Феникс", санитарный автомобиль для эвакуации раненых "Линза".

В воздушной части парада приняли участие многоцелевые тяжелые истребители Су-30СМ, а также фронтовые истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Самолеты раскрасили небо на Москвой в цвета российского триколора.