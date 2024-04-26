Владимир Путин поздравил лидеров дружественных стран с 79-й годовщиной Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня отправил поздравительные послания по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и народам ряда стран, сообщает официальный сайт президента.

По случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии, сообщает официальный сайт российского лидера.

В поздравлениях глава государства подчеркнул: народы многонациональной России отдают дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу.

"Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм"

- Владимир Путин

Узы братской дружбы, закаленные той войной, будут оставаться надёжной основой для развития отношений между нашими странами и народами, заверил Владимир Путин. Президент России в своих посланиях передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла дружественных государств, пожелав им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.