Россияне на 9 Мая едут в Москву

Самым популярным направлением на праздники, связанные с Днем Победы, стала Москва. В столицу на 9 Мая россияне направляются как поездами, так и самолетами.

Многие россияне решили провести майские праздники, приуроченные ко Дню Победы, в Москве, информирует Туту.

Столица России стала самым востребованным направлением на 9 Мая как среди авиа, так и среди железнодорожных путешественников, следует из данных сервиса по продаже билетов.

Москва красиво украшена к празднику, в День Победы на Красной площади пройдет парад, также запланированы другие праздничные мероприятия.

Другими популярными направлениями на 9 Мая стали Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Минводы.

Россияне отдыхают в 2024 году с 9 по 12 мая включительно. На этой неделе последним рабочим днем является среда 8 мая, это короткий день, следующая неделя станет первой пятидневной рабочей неделей с начала месяца.