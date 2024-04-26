Вестник Кавказа

Россияне на 9 Мая едут в Москву

Россияне на 9 Мая едут в Москву
Самым популярным направлением на праздники, связанные с Днем Победы, стала Москва. В столицу на 9 Мая россияне направляются как поездами, так и самолетами.

Многие россияне решили провести майские праздники, приуроченные ко Дню Победы, в Москве, информирует Туту.

Столица России стала самым востребованным направлением на 9 Мая как среди авиа, так и среди железнодорожных путешественников, следует из данных сервиса по продаже билетов.

Москва красиво украшена к празднику, в День Победы на Красной площади пройдет парад, также запланированы другие праздничные мероприятия.

Другими популярными направлениями на 9 Мая стали Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Минводы.

Россияне отдыхают в 2024 году с 9 по 12 мая включительно. На этой неделе последним рабочим днем является среда 8 мая, это короткий день, следующая неделя станет первой пятидневной рабочей неделей с начала месяца.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Инаугурация Владимира Путина прошла в Москве

Инаугурация Владимира Путина прошла в Москве

Инаугурация президента России 2024: когда, что это, как пройдет и где смотреть?

Инаугурация президента России 2024: когда, что это, как пройдет и где смотреть?

Москву запорошило майским снегом

Москву запорошило майским снегом

День Победы 2024 в Москве: как столица готовится к 9 мая?

День Победы 2024 в Москве: как столица готовится к 9 мая?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы