Грузинские стартапы получат поддержку в США

Грузия будет продвигать свои технологические компании на специальной площадке в США. Это будет способствовать привлечению инвестиций и выходу на международные рынки.

Грузинские стартап-компании смогут продвигать свою продукцию в технологическом хабе, который откроется в этом году в США. Об этом сообщили в Минэкономики Грузии.

"В этом году в Сан-Франциско планируется создать первый технологический хаб за пределами Грузии, целью которого станет поддержка интернационализации грузинских стартап-компаний, а также привлечение внимания глобальных технологических компаний, иностранных венчурных фондов и сетей бизнес-ангелов к грузинской инновационной экосистеме"

– Минэкономики Грузии

Сообщается, что соглашения были достигнуты во время встречи вице-премьера Грузии Левана Давиташвили с чрезвычайным и полномочным послом США Робином Данниганом.

Стороны также обсудили ряд других вопросов. Например, торговое сотрудничество, логистику, развитие Срединного коридора.