Грузия и Китай начнут сотрудничать в банковской сфере

Нацбанк Грузии и Народный банк Китая заключили меморандум о двустороннем сотрудничестве. Документ подписали главы двух банков Натия Турнава и Пан Гуншэн.
Меморандум подразумевает сотрудничество в самых разных сферах: от укрепления финансовой стабильности до обмена информации в области технологий и платежных систем.
"Наша общая задача - сделать банковский сектор двух стран более эффективным. Мы планируем сделать финансовый рынок Грузии более привлекательным для китайских банков и представителей китайского финансового сектора"
- Натия Турнава
Она также отметила, что Грузия приветствует интерес Китая к сотрудничеству.
Напомним, что накануне Нацбанк Грузии объявил о начале разработки национальной платежной системы, которая должна сделать страну независимой от иностранных провайдеров – VISA и Mastercard.