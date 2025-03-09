Вестник Кавказа

Грузия и Китай начнут сотрудничать в банковской сфере

Грузия и Китай начнут сотрудничать в банковской сфере
© Фото: Нацбанк Грузии
Меморандум о сотрудничестве подписали Нацбанк Грузии и Народный банк Китая. Цель – сделать банковский сектор двух стран эффективнее.

Нацбанк Грузии и Народный банк Китая заключили меморандум о двустороннем сотрудничестве. Документ подписали главы двух банков Натия Турнава и Пан Гуншэн.

Меморандум подразумевает сотрудничество в самых разных сферах: от укрепления финансовой стабильности до обмена информации в области технологий и платежных систем.

"Наша общая задача - сделать банковский сектор двух стран более эффективным. Мы планируем сделать финансовый рынок Грузии более привлекательным для китайских банков и представителей китайского финансового сектора"

- Натия Турнава

Она также отметила, что Грузия приветствует интерес Китая к сотрудничеству.

Напомним, что накануне Нацбанк Грузии объявил о начале разработки национальной платежной системы, которая должна сделать страну независимой от иностранных провайдеров – VISA и Mastercard.

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