Вестник Кавказа

Грузия разработает собственную платежную систему

Грузия разработает собственную платежную систему
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К разработке национальной системы платежей приступили в Грузии. Планируется, что это сделает республику независимой от зарубежных провайдеров.

Нацбанк Грузии приступил к разработке национальной системы платежей. Она должна сделать республику независимой от зарубежных провайдеров, включая VISA и Mastercard, рассказала вице-президент НБГ Екатерина Галдава.

Проект будет называться National Switch. На разработку и реализацию придется потратить примерно 2 года.

"Даже переводы в лари внутри страны проходят через международные системы — в основном VISA и Mastercard. А это означает, что комиссии утекают за границу, поскольку международные платежные системы получают свою долю от всех транзакций"

- Екатерина Галдава

Также проект даст толчок развитию открытому банкингу. Депутат парламента от правящей "Грузинской мечты" Вако Турнава назвал создание такой системы одним из обязательств Грузии по вступлению в ЕС.

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