Грузия разработает собственную платежную систему

Нацбанк Грузии приступил к разработке национальной системы платежей. Она должна сделать республику независимой от зарубежных провайдеров, включая VISA и Mastercard, рассказала вице-президент НБГ Екатерина Галдава.
Проект будет называться National Switch. На разработку и реализацию придется потратить примерно 2 года.
"Даже переводы в лари внутри страны проходят через международные системы — в основном VISA и Mastercard. А это означает, что комиссии утекают за границу, поскольку международные платежные системы получают свою долю от всех транзакций"
- Екатерина Галдава
Также проект даст толчок развитию открытому банкингу. Депутат парламента от правящей "Грузинской мечты" Вако Турнава назвал создание такой системы одним из обязательств Грузии по вступлению в ЕС.