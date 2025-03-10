Власти Грузии усиливают давление на оппозицию

Следственная комиссия будет расследовать деятельность партии Саакашвили "Единое национальное движение" в период нахождения ее не только у власти, но и в оппозиции. Об этом заявили в "Грузинской мечте".

Мандат временной следственной комиссии по расследованию режима Михаила Саакашвили решили расширить. Теперь она будет также изучать преступления партии экс-президента Грузии до сегодняшних дней, рассказал исполнительный секретарь партии власти "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

До этого деятельность комиссии охватывала только время нахождения у власти партии "Единое национальное движение", созданной Саакашвили, то есть период с 2003 по 2012 годы.

"Оппозиция постоянно предпринимает попытки свергнуть или насильственно изменить конституционный строй Грузии. После 2012 года они совершили столько антигосударственных действий, что это требует соответствующей правовой оценки и реагирования"

- Мамука Мдинарадзе

Ранее он передал, что партию ЕНД в скором времени лишат возможности участвовать в выборах и объявят неконституционной.