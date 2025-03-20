Благотворительные фонды помогут остеклить пострадавшие при взрыве квартиры в Махачкале

Взрыв в одном из домов в дагестанской столице произошел в начале этой недели. Остекление квартир, пострадавших в результате ЧП, помогут осуществить благотворительные фонды.

Несколько благотворительных фондов займутся остеклением квартир, которые пострадали в результате взрыва газа, произошедшего в доме в Махачкале на этой неделе. Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице главы города Юсупа Умавова в соцсетях.

Он добавил, что речь идет о фондах "Надежда" и "Инсан".

"Сейчас самое главное – обеспечить безопасность людей и помочь им как можно скорее вернуться к привычной жизни. <...> Достигнута договоренность с застройщиком об остеклении домов №17, №17а и №38 на улице Гапцахской. Благотворительные фонды "Надежда" и "Инсан" взяли на себя обязательство обеспечить остекление остальных пострадавших домов"

– махачкалинский градоначальник

Он также подчеркнул, что МЧС помогло осуществить контролируемый спуск элементов облицовки здания, представлявших потенциальную угрозу, а сейчас на территории ведется работа по сбору строительного мусора и обломков.

"Мы держим ситуацию под контролем и делаем все возможное, чтобы помочь пострадавшим. Для скорейшего благоустройства после окончания праздников запланировали субботник"

– Юсуп Умавов

Напомним, взрыв в многоэтажном доме в столице Дагестана раздался в этот вторник. В результате ЧП пострадали 4 человек. Здание находилось в реестре незаконных построек, в него несанкционированно провели газ.