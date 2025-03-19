Взрыв газа в Махачкале: задержан подозреваемый

Правоохранители задержали в Махачкале мужчину, из-за бездействия которого, по данным следствия, прогремел взрыв в многоэтажном доме, в результате чего пострадали два человека.

Возможного виновника взрыва газа задержали в Махачкале, рассказали в СУ СКР по Дагестану.

Задержанный – мастер-газовщик, работающий в Ленинском районе столицы Дагестана. Его подозревают в бездействии, а также игнорировании должностных обязанностей, результатом чего и стал взрыв газа.

Специалисты ищут доказательства. Мужчина может быть взят под стражу – вопрос стоит именно о такой мере пресечения.

Напомним, мощный взрыв газа прогремел в 14-этажной новостройке на шестом этаже во вторник, пострадали двое. По данным мэрии, дом официально в эксплуатацию не вводился, жильцов в нем не должно было быть, к газу здание также не подключалось.