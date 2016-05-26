Вестник Кавказа

Режим ЧС введен в Махачкале из-за взрыва газа

Режим ЧС введен в Махачкале из-за взрыва газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Район Махачкалы, в котором сегодня утром прогремел взрыв газа в недавно построенном доме, в течение некоторого времени будет жить в режиме чрезвычайной ситуации.

Власти Махачкалы установили режим ЧС муниципального характера в одном из районов дагестанской столицы, где утром во вторник произошел мощный взрыв. Подробности рассказал глава управления по делам ГО и ЧС дагестанской столицы Рабадан Магомедов.

"В целях ликвидации последствий взрыва и обеспечения жизнедеятельности пострадавших граждан имеются основания для введения режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории Ленинского района"

– мэр

Напомним, в результате взрыва в квартире дома, официально не введенного в эксплуатацию, но фактически заселенного жителями и даже нелегально подключенного к газу, пострадали четыре человека. Взрывная волна выбила свыше тысячи окон в восьми многоэтажках, получили повреждения десятки автомобилей.

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