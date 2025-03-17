Взрыв газа в Махачкале привел к уголовному делу

Сегодня утром в одном из домов столицы Дагестана произошел взрыв газа. Следователи будут выяснять детали происшествия в рамках уголовного дело.

По факту взрыва газа в жилом доме в дагестанской столице возбуждено уголовное дело. В его рамках следователи установят причины и детали происшествия, передали в СУ СКР по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью)"

- СУ СК России по Дагестану

Взрыв газа в Махачкале

Инцидент случился в Махачкале сегодняшним утром. После этого в поврежденной квартире, которая находилась на 14 этаже, начался пожар. В результате происшествия четыре человека получили травмы, еще 150 жителей дома были эвакуированы.

Позже стало известно, что дом был построен с серьезными нарушениями и был в реестре возведенных незаконно.