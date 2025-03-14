Вестник Кавказа

Пожар после взрыва потушили в Махачкале – четверо пострадали

Пожар после взрыва потушили в Махачкале – четверо пострадали
© Фото: МВД Дагестана
Взрыв в салоне сотовой связи в Махачкале стал причиной крупного пожара, однако огонь достаточно оперативно был потушен. Пострадали в результате ЧП несколько человек.

Хлопок газа, который случился сегодня в магазине мобильной связи в Махачкале, вызвал пожар, но сейчас огонь уже потушен, рассказали в МЧС России.

Сгоревшая торговая точка находится на улице Шамиля. Пламя успело распространиться на площади 15 кв м.

С огнем боролись 25 специалистов, они использовали семь единиц техники.

Пострадали в результате пожара четыре человека, все взрослые. Всех их скорые отвезли в Республиканскую больницу. Большинство (трое) находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получают необходимую помощь, заверили в Минздраве.

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