Вестник Кавказа

Еще один взрыв прогремел в Махачкале

Еще один взрыв прогремел в Махачкале
© Фото: МВД Дагестана
Второй за утро вторника взрыв произошел в Махачкале. На этот раз он прогремел в салоне сотой связи, который действовал в одноэтажном здании.

Новый взрыв случился в Махачкале – ранее сегодня утром взлетела на воздух квартира в новостройке, рассказали в МВД Дагестана.

Теперь взорвался газ в небольшом строении в один этаж на проспекте Имама Шамиля, где действовал салон сотовой связи.

Сигнал о ЧП поступил в полицию в 10:10 мск. Есть пострадавшие – предварительно травмы получили два человека. Окончательная информация будет предоставлена позже.

При первом взрыве, как заявили в Минздраве Дагестана, пострадали два человека: женщина находится в тяжелом состоянии, мужчина – в состоянии средней тяжести.

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Еще один взрыв прогремел в Махачкале
© Фото: МВД Дагестана
Еще один взрыв прогремел в Махачкале
© Фото: МВД Дагестана
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