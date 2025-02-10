Взрыв газа прогремел в Махачкале – пострадали минимум двое

ЧП случилось сегодня утром в Махачкале, подробности сообщают профильные ведомства республики.
Как заявили в МЧС, хлопок газа произошел в квартире в многоэтажке, расположенной по улице Гапцахская.
Изначально сообщалось, что при взрыве пострадала женщина. Однако позже в Минздраве региона уточнили, что число раненых достигло двух человек, один из них – женщина – находится в тяжелом состоянии.
В мэрии дагестанской столицы сначала заявили, что здание было построено недавно и еще не введено в эксплуатацию, так что жильцов внутри быть было не должно – так же, как и газа, поскольку газ в этот дом не должен был быть проведен. Однако чуть позже в администрации сообщили, что данный дом был в реестре незаконно возведенных. А в МЧС уточнили, что из соседних квартир были эвакуированы 150 человек.
Видео: корреспондент "Вестника Кавказа"