Вестник Кавказа

Взрыв газа прогремел в Махачкале – пострадали минимум двое

Взрыв газа прогремел в Махачкале – пострадали минимум двое
© Фото: скриншот из видео
Газ взорвался сегодня в многоэтажном доме-новостройке в Махачкале. Хотя официально здание еще не было введено в эксплуатацию, есть раненые.

ЧП случилось сегодня утром в Махачкале, подробности сообщают профильные ведомства республики.

Как заявили в МЧС, хлопок газа произошел в квартире в многоэтажке, расположенной по улице Гапцахская.

Изначально сообщалось, что при взрыве пострадала женщина. Однако позже в Минздраве региона уточнили, что число раненых достигло двух человек, один из них – женщина – находится в тяжелом состоянии.

В мэрии дагестанской столицы сначала заявили, что здание было построено недавно и еще не введено в эксплуатацию, так что жильцов внутри быть было не должно – так же, как и газа, поскольку газ в этот дом не должен был быть проведен. Однако чуть позже в администрации сообщили, что данный дом был в реестре незаконно возведенных. А в МЧС уточнили, что из соседних квартир были эвакуированы 150 человек. 

Видео: корреспондент "Вестника Кавказа"

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