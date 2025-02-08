Взрыв в жилом доме в Тегеране: ранены минимум десять человек

ЧП случилось сегодня в столице Ирана. В трехэтажном доме прогремел взрыв, в результате которого строение обрушилось. Под обломками могут находиться люди.

Сильный взрыв прогремел сегодня в Тегеране, о нем сообщают иранские СМИ.

Инцидент произошел примерно в 16:05 по местному времени в доме, расположенном на улице Казвин. Взрывная волна полностью уничтожила трехэтажное здание старой постройки.

Известна предварительная причина произошедшего: как сообщает ISNA, жители дома решили вырыть колодец. Во время работ они могли повредить газопровод, что спровоцировало утечку газа, а потом и взрыв.

Ранены минимум десять человек, однако число пострадавших может вырасти, так как люди могут оставаться под обломками. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Получили повреждения и соседние дома – там выбиты окна, а также стоявшие рядом автомобили.