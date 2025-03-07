Вестник Кавказа

В Иране на празднике огня погибли 15 человек

В Иране на празднике огня погибли 15 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране подсчитали количество погибших и пострадавших при праздновании Чахаршанбе-Сури в разных частях страны.

Празднование Чахаршанбе-Сури в Иране обернулось гибелью и ранениями людей в разных частях страны. 

Согласно данным IRNA, жертвами фестиваля огня стали 15 человек, еще около 5 тыс были ранены. 

Сообщается, что более 1 тыс человек получили ожоги разной степени, более 1,5 тыс – повреждения глаз. Более 250 иранцев оказались на операционном столе из-за тяжелых травм конечностей. 

Согласно информации медиков страны, количество смертей сократилось на 20%. 

Отметим, что праздник Чахаршанбе-Сури связан с доисламскими традициями Ирана. В числе обрядов, связанных с этим праздником, есть традиция прыжков через огонь.

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