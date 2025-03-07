Письмо для Хаменеи с публичными словами Трампа сравнили в Иране

В Иране сообщили, что пока не могут обнародовать письмо, которое верховный лидер страны получил от Трампа. В МИД ИРИ отметили при этом, что содержание данного письма практически ничем не отличается от того, что глава Белого дома говорит на публике.

Ключевые тезисы письма президента Соединенных Штатов, адресованного Верховному лидеру, мало чем отличаются от его публичной риторики. Об этом 17 марта рассказали официальный представитель МИД ИРИ.

"Все, что было опубликовано в СМИ об этом письме, является домыслами и не имеет под собой никаких оснований. Принимая во внимание публичные высказывания Трампа, содержание этого письма не сильно отличается от них"

– Эсмаил Багаи

Он добавил, что у Тегерана пока нет оснований для того, чтобы обнародовать текст письма.

Кроме того, Багаи подчеркнул, что ответ на письмо не будет дан до тех пор, пока не завершатся все необходимые консультации и обсуждения.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Иран и США начали контакты по ядерной программе через посредников. До этого в МИД ИРИ отметили, что не начнут прямые переговоры в США, если американцы будут прибегать к угрозам.