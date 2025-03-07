Письмо для Хаменеи с публичными словами Трампа сравнили в Иране

Ключевые тезисы письма президента Соединенных Штатов, адресованного Верховному лидеру, мало чем отличаются от его публичной риторики. Об этом 17 марта рассказали официальный представитель МИД ИРИ.
"Все, что было опубликовано в СМИ об этом письме, является домыслами и не имеет под собой никаких оснований. Принимая во внимание публичные высказывания Трампа, содержание этого письма не сильно отличается от них"
– Эсмаил Багаи
Он добавил, что у Тегерана пока нет оснований для того, чтобы обнародовать текст письма.
Кроме того, Багаи подчеркнул, что ответ на письмо не будет дан до тех пор, пока не завершатся все необходимые консультации и обсуждения.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Иран и США начали контакты по ядерной программе через посредников. До этого в МИД ИРИ отметили, что не начнут прямые переговоры в США, если американцы будут прибегать к угрозам.