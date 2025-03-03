Трамп написал письмо Али Хаменеи

Американский президент Дональд Трамп письменно обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. О письме, отправленном им в Тегеран, глава государства рассказал сам, отметив, что стремится к заключению сделки с Исламской Республикой.

Президент США Дональд Трамп предложил верховному лидеру ИРИ Али Хаменеи провести переговоры, посвященные иранской ядерной программе. Подробности рассказал сам американский лидер.

"Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочел бы заключить сделку с Ираном"

– Трамп

По словам главы американского государства, у Ирана не должно быть ядерного оружия.

Трамп также частично озвучил содержание письма. В нем президент выразил надежду, что Тегеран согласится на проведение переговоров, так как этот вариант развития событий будет более выгоден для самой Исламской Республики. Глава государства выразил надежду, что в Тегеране хотели бы получить отправленное им письмо.

Кроме того, Трамп пообещал, что примет "меры", если иранская сторона откажется от заключения сделки.