Трамп написал письмо Али Хаменеи

Президент США Дональд Трамп предложил верховному лидеру ИРИ Али Хаменеи провести переговоры, посвященные иранской ядерной программе. Подробности рассказал сам американский лидер.
"Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочел бы заключить сделку с Ираном"
– Трамп
По словам главы американского государства, у Ирана не должно быть ядерного оружия.
Трамп также частично озвучил содержание письма. В нем президент выразил надежду, что Тегеран согласится на проведение переговоров, так как этот вариант развития событий будет более выгоден для самой Исламской Республики. Глава государства выразил надежду, что в Тегеране хотели бы получить отправленное им письмо.
Кроме того, Трамп пообещал, что примет "меры", если иранская сторона откажется от заключения сделки.