Вестник Кавказа

Трамп совершит визит в Саудовскую Аравию

Дональд Трамп
© Фото: сайт президента Турции
Глава Белого дома сообщил о своем стремлении посетить Саудовскую Аравию. По его словам, визит может состояться в марте или апреле.

Президент Соединенных Штатов может в скором времени приехать с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом сам Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Американского лидера спросили, собирается ли он посетить королевство для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В ответ Трамп отметил, что пока не может сказать ничего конкретного по этому поводу, добавив при этом, что визит в Эр-Рияд планируется.

"Я не знаю. Я не могу вам сказать. Я собираюсь в Саудовскую Аравию"

– президент США

Он добавил, что эта поездка может состояться в течение ближайших полутора месяцев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1400 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ХАМАС отпустит заложников только при бессрочном перемирии – СМИ

ХАМАС отпустит заложников только при бессрочном перемирии – СМИ

Изоляционизм Трампа загнал Европу в тупик

Изоляционизм Трампа загнал Европу в тупик

&quot;Шалом ХАМАС&quot;: Трамп выдал Газе &quot;последнее предупреждение&quot;

"Шалом ХАМАС": Трамп выдал Газе "последнее предупреждение"

Что будет с Газой: план Трампа vs  план Египта

Что будет с Газой: план Трампа vs  план Египта

Мир все ближе: Зеленский услышал Трампа, челночная дипломатия продолжается

Мир все ближе: Зеленский услышал Трампа, челночная дипломатия продолжается

Китайский торий: Пекин намерен обойти США и обойтись без России?

Китайский торий: Пекин намерен обойти США и обойтись без России?

В Кремле не подтвердили участие Путина в переговорах по иранскому ядерному вопросу

В Кремле не подтвердили участие Путина в переговорах по иранскому ядерному вопросу

США прекратили военную помощь Украине

США прекратили военную помощь Украине

США ускорили организацию встречи Путина и Трампа

США ускорили организацию встречи Путина и Трампа

Детали переговоров с командой Трампа раскрыли в МИД России

Детали переговоров с командой Трампа раскрыли в МИД России

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы