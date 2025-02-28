Трамп совершит визит в Саудовскую Аравию

Глава Белого дома сообщил о своем стремлении посетить Саудовскую Аравию. По его словам, визит может состояться в марте или апреле.

Президент Соединенных Штатов может в скором времени приехать с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом сам Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Американского лидера спросили, собирается ли он посетить королевство для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В ответ Трамп отметил, что пока не может сказать ничего конкретного по этому поводу, добавив при этом, что визит в Эр-Рияд планируется.

"Я не знаю. Я не могу вам сказать. Я собираюсь в Саудовскую Аравию"

– президент США

Он добавил, что эта поездка может состояться в течение ближайших полутора месяцев.