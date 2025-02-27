"Шалом ХАМАС": Трамп выдал Газе "последнее предупреждение"

Президент США Дональд Трампа включил режим гнева и пообещал полным уничтожением ХАМАС и жителям Газы, которые удерживают заложников. Несмотря на демонстрируемую воинственность, американский лидер на практике прибегает к дипломатическим ресурсам для решения палестинской проблемы.

Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме обратился к руководству ХАМАС с требованием немедленного освобождения заложников, которые продолжают удерживаться в секторе Газа. Лидер США пригрозил палестинскому движению полным уничтожением, если заложники не будут освобождены.

"Шалом ХАМАС" означает "Здравствуй и прощай" - можете выбрать. Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните тела всех убитых вами людей, иначе вам конец"

– Дональд Трамп

По словам Трампа, Израилю уже направлена необходимая помощь. Трамп также пригрозил ХАМАС, что ни один член организации не уйдет от возмездия.

Часть послания, размещенного в соцсети Truth Social, была адресована жителям Газы. Жителям анклава американский лидер также пообещал физическую ликвидацию, если они участвуют в удержании заложников. Свое сообщение Трампа назвал "последним предупреждением".

"Также обращаюсь к жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы удерживаете заложников. Если вы это делаете, то вы мертвы! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, иначе потом вам придется жестоко поплатиться"

– Дональд Трамп

Несмотря на воинственную риторику, Вашингтон ранее подтвердил, что проводит переговоры с ХАМАС. Информацией об этом поделилась пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам Ливитт, переговоры проводятся по согласованию с Израилем, но деталей спикер Белого дома не озвучила.

По сообщениям СМИ, представители Трампа проводят прямые непубличные переговоры с ХАМАС об освобождении американских граждан. Интересным моментом является то обстоятельство, что ранее представители Белого дома никогда не встречались с палестинским движением, признанным в США террористической организацией.