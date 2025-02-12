Что будет с Газой: план Трампа vs  план Египта

Сейчас на фоне попыток положить конец палестино-израильскому конфликту, продолжающемуся с октября 2023 года, решается дальнейшая судьба Газы, фактически полностью разрушенной продолжительным конфликтом. США и Египет, предложили два радикально разных видения будущего арабской территории. Расскажем, каким видят будущее Газы Запад и арабский мир.

Что сейчас происходит в Газе?

В настоящий момент палестино-израильский конфликт поставлен на паузу: c 19 января действует соглашение о перемирии, которое было достигнуто между Израилем и группировкой Хамас, управляющей Газой. Первая 42-дневная фаза перемирия, в рамках которой был произведен обмен заложниками - 25 выживших и 8 погибших отдал Хамас, вернув две тысячи палестинских заключенных из Израиля - завершилась 1 марта.

Начало второй фазы, предусматривающий обмен всеми оставшимися заложниками и заключенными, а также переговоры о полном выходе израильских военных с территории Газы и полноценном мире, откладывается: Израиль требует, чтобы Хамас отдал половину оставшихся заложников в обмен на продление перемирия и обещание переговоров. Чтобы добиться уступок со стороны Хамас, Израиль заблокировал отправку гуманитарной помощи населению территории.

© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0

Насколько разрушена Газа?

Разрушения в Газе после полутора лет военных действий колоссальные: по оценкам, 70% сооружений уничтожены, система здравоохранения не функционирует, население переживает голод и живет в условиях антисанитарии, испытывая нехватку предметов первой необходимости и топлива. Большая часть жителей Газы была неоднократно переселена в связи с продолжительными бомбардировками со стороны Израиля.

Что Трамп предлагает сделать с Газой?

Поскольку Израиль и Хамас начали процесс урегулирования, встал вопрос о том, что будет дальше с Газой. Через две недели после объявления перемирия Дональд Трамп на встрече с Беньямином Нетаньяху предложил свое видение будущего Палестинской территории. По мнению Трампа, нужно сделать следующее:

передать Газу под управление США для обеспечения стабильности

переместить более двух миллионов жителей Газы в Египет и Иорданию

создать на месте Газы ”ближневосточную Ривьеру”.

В качестве демонстрации того, какой будет Газа, благодаря усилиям США, неделю назад Трамп в своей соцсети выложил сгенерированный искусственным интеллектом ролик Trump Gaza (Газа Трампа). В нем изображена палестинская территория, где вместо руин небоскребы, пальмы, пляжи, сам Трамп и Илон Маск, а также дети, на которых сверху сыплются деньги.

© Фото: Белый дом

Реакция на план Трампа

Палестинцы, проживающее в Газе, отреагировали на план Трампа крайне негативно. Они считают Газу своим домом и не хотят, чтобы повторилась Накба, когда более 700 тысяч палестинцев были переселены в результате израильско-палестинского конфликта конца 1940-х годов.

Израиль назвал видение Трампа будущего Газы инновационным и заслуживающим обсуждения на самом высоком уровне.

Арабские государства, призывающие к решению палестинского вопроса в пользу Палестины, в частности, Египет, Иордания и Саудовская Аравия, назвали план Трампа неприемлемым и заявили о своем стремлении восстановить Газу без переселения ее жителей.

Экстренный саммит по вопросу Газы

4 марта в столице Египта, Каира, прошел экстренный саммит высокопоставленных представителей арабских стран, где был предложен альтернативный план по восстановлению разрушенной войной Газы. В саммите участвовали эмир Катара, министр иностранных дел Саудовской Аравии, вице-президент ОАЭ, и генеральный секретарь ООН. План, предложенный Египтом, был одобрен всеми участниками саммита.

Что Египет придумал для Газы?

Видение будущего Газы, которое предложил президент Египта, Абдул-Фаттах ас-Сиси, разительно отличается от плана Трампа и предусматривает постепенное восстановление палестинской территории без ущерба для ее населения.

© Фото: Official Internet Resources of the President of Russia/Creative Commons Attribution 4.0

Восстановление Газы Египет предлагает провести в три фазы:

Первая фаза

Первая фаза арабского плана продлится полгода и будет стоить $3 млрд. На этом этапе планируется:

очистить завалы

подготовить территорию для строительства временного жилья

построить 200 тысяч временных домов для 1,2 млн человек

восстановить 60 тысяч частично разрушенных домов

обеспечить программы социальной защиты и выдачи кредитов на выгодных для населения условиях.

Вторая фаза

Вторая фаза восстановления продлится два года и будет стоить $20 млрд. За эти два года планируется:

восстановление инфраструктуры: водопроводов и канализации, телекоммуникаций, электрических сетей

строительство 200 тысяч домов и восстановление 60 тысяч домов для 1,6 млн человек

продолжение осуществления социальных и кредитных программ

Третья фаза

Заключительная фаза реконструкции займет два с половиной года и будет стоить $30 млн. На последнем этапе восстановления Газы планируется:

строительство промышленной зоны, рыболовного и торгового портов, а также аэропорта.

развитие прибрежной зоны

завершение строительства жилья для всех жителей Газы

строительство административных зданий

Кто будет руководить Газой?

В настоящее время Газа находится под контролем Хамас, однако в рамках плана Египта на первом этапе управлять территорий будет комитет палестинских технократов (профессионалов), не принадлежащих ни к одной из партий, а координировать их работу будет Палестинская администрация. Со временем контроль над Газой должен полностью перейти Палестинской администрации. Президент Палестинской администрации, Махмуд Аббас, выступая на саммите арабских государств, заявил, что выборы в Газе могут состояться уже в следующем году.

Кто будет поддерживать мир в Газе?

В рамках арабского плана по Газе Египет и Иордан намерены обучать палестинских полицейских, а также привлечь миротворцев ООН на палестинскую территорию до конца периода восстановления.

Кто оплатит восстановление Газы?

Общая стоимость арабского плана, на осуществление которого потребуется пять лет, составит $ 53 млрд. Египет совместно с Палестинской администрацией и представителями ООН намерен организовать в Каире конференцию высокого уровня с тем, чтобы привлечь необходимые для реконструкции Газы средства.

© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0

Как был воспринят арабский план по Газе?

Хамас, в данный момент контролирующий Сектор Газа, положительно отнесся к тому, что план арабских государств не предусматривает переселение палестинцев, однако согласится ли организация на участие Палестинской администрации - неизвестно.

МИД Израиля опубликовал заявление по поводу проведенного в Каире арабского саммита, подчеркнув, что новый план не отражает реальную ситуацию после октября 2023 года, полагаясь на Палестинскую администрацию, которой не удалось решить проблему в регионе. Израильский МИД напомнил, что у палестинцев есть возможность свободного выбора, благодаря идее высказанной президентом Трампом.

США, как и Израиль, заявили, что арабский план нереалистичен, и президент по-прежнему настаивает на своем видении ”арабской Ривьеры”. В свою очередь Официальный представитель Совета нацбезопасности страны сообщил, что в настоящий момент в Газе нет достойных для жизни условий, территория завалена руинами и загрязнена минами, а США с нетерпением ждут продолжения мирных переговоров для обеспечения процветания в регионе.