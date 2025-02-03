Вестник Кавказа

Экс-премьер Турции предложил превратить сектор Газа в турецкую автономию

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Ахмет Давутоглу высказался о необходимости Анкары включиться в решение послевоенной судьбы сектора Газа. По мнению политика, анклав мог бы стать частью Турции.

Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу и лидер оппозиционной партии Gelecek ("Будущее") предложил вернуть Газу в орбиту турецкого влияния. 

Политик предлагает сделать из Газы турецкую автономию. По мнению Давутоглу, Анкара имеет на это исторические основания как преемница Османской империи. 

"Турция, как законная преемница Османской империи, должна относиться к жителям сектора Газа как к товарищам на протяжении истории и согражданам. Пусть жители сектора Газа проведут референдум и присоединятся к Турции в качестве автономного региона, пока не будет создано палестинское государство. Решение за жителями Газы"

– Ахмет Давутоглу

По мнению политика, Газа была частью Османской империи на легитимных основаниях, а дальнейшее присутствие Британской империи в регионе было лишено законной почвы, передает РИА Новости.

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