Вестник Кавказа

Турция налаживает стратегическое сотрудничество с Индонезией

Турция налаживает стратегическое сотрудничество с Индонезией
© Фото: пресс-служба президента Турции
В Индонезии сегодня прошла церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в страну с официальным визитом. Лидеры двух стран будут председательствовать на первом заседании Совета стратегического сотрудничества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во главе представительной делегации правительства страны сегодня прибыл с официальным визитом в индонезийский город Богор, где прошла его торжественная встреча с президентом Индонезии Прабово Субианто.

Субианто лично встретил Эрдогана у входа в президентский дворец, а в ходе официальной церемонии стороны представили друг другу свои делегации. Эрдоган и Субианто приняли доклад начальника почетного караула, затем главы двух стран провели двустороннюю встречу, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu .

Планируется, что в рамках официального визита турецкого лидера в Индонезии пройдет первое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, также главы двух государств примут участие в церемонии подписания соглашений.

Также Эрдоган также примет участие в официальном приеме в его честь и выступит на Турецко-Индонезийском деловом форуме, после чего лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию.

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