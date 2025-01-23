Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что торговая война в мире будет нарастать. Он отметил, что Турция будет предпринимать соответствующие шаги.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предрек миру наращивание торговой войны из-за тяжелого периода для международной системы.

Президент отметил, что геополитическая борьба сегодня идет уже не так, как раньше. Он добавил, что мир следит за последними дебатами, борьба будет нарастать.

Эрдоган подчеркнул, что в связи с новыми реалиями Анкара просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги, пересматривает дорожную карту и согласовывает цели.