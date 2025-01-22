Эрдоган посетит Сирию перед месяцем Рамадан - СМИ

Эрдоган может совершить визит в Сирию до конца зимы. Предполагаемый визит станет ответным - сегодня в Анкару прибудет президент Сирии.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Сирию до начала священного для мусульман месяца Рамадан, следует из сообщения проправительственной газеты Türkiye.
По данным информированного источника издания, 4 февраля временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время визита в Анкару пригласит Эрдогана в Дамаск.
"Утверждается, что Эрдоган нанесет ответный визит перед Рамаданом"
– сообщение
В 2025 году Рамадан начнется 1 марта.
Отметим, что всего в исламе три священных месяца, наряду с Рамаданом, это Раджаб и Шабан. Сейчас, согласно исламскому календарю, идет священный месяц Шабан, его последним днем станет 28 февраля.