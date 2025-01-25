Временный президент Сирии прилетит в Турцию завтра

Назначенный на пост президента Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа прилетит в Турцию с официальным визитом 4 февраля, рассказали в администрации турецкого президента.
"В ходе переговоров будут обсуждаться последние события в Сирии во всех их аспектах, будет проведена оценка совместных шагов, которые необходимо предпринять двум странам для восстановления экономики, обеспечения устойчивой стабильности и безопасности в Сирии"
- глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун
Он передал, что, вероятно, стороны обсудят помощь, которую Анкара готова оказать переходным властям Сирии на многосторонних платформах.
Напомним, что ранее в МИД Турции назвали ключевое направление в восстановлении Сирии. Руководитель ведомства Хакан Фидан подчеркнул, что им должна стать энергетика.