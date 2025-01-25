Вестник Кавказа

Временный президент Сирии прилетит в Турцию завтра

Временный президент Сирии прилетит в Турцию завтра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция подтвердила визит и.о президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Анкару. Он произойдет уже завтра, 4 февраля.

Назначенный на пост президента Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа прилетит в Турцию с официальным визитом 4 февраля, рассказали в администрации турецкого президента.

"В ходе переговоров будут обсуждаться последние события в Сирии во всех их аспектах, будет проведена оценка совместных шагов, которые необходимо предпринять двум странам для восстановления экономики, обеспечения устойчивой стабильности и безопасности в Сирии"

- глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун

Он передал, что, вероятно, стороны обсудят помощь, которую Анкара готова оказать переходным властям Сирии на многосторонних платформах.

Напомним, что ранее в МИД Турции назвали ключевое направление в восстановлении Сирии. Руководитель ведомства Хакан Фидан подчеркнул, что им должна стать энергетика.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1060 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Энергетика стоит в приоритете восстановления Сирии – МИД Турции

Энергетика стоит в приоритете восстановления Сирии – МИД Турции

Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Новым президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа

Новым президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа

Москва и новый Дамаск: визит Михаила Богданова как шаг к отношениям

Москва и новый Дамаск: визит Михаила Богданова как шаг к отношениям

Москва готова оказать помощь Сирии в восстановлении после кризиса

Москва готова оказать помощь Сирии в восстановлении после кризиса

ЕС может возобновить инвестиционные и банковские отношения с Сирией

ЕС может возобновить инвестиционные и банковские отношения с Сирией

Делегация из России прибыла в Сирию

Делегация из России прибыла в Сирию

Турция заявила о желании РФ установить равноправные отношения с Дамаском

Турция заявила о желании РФ установить равноправные отношения с Дамаском

ЕС начнет смягчать санкции против Сирии

ЕС начнет смягчать санкции против Сирии

Лавров поговорил с главой МИД Катара

Лавров поговорил с главой МИД Катара

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы