Вестник Кавказа

Энергетика стоит в приоритете восстановления Сирии – МИД Турции

Энергетика стоит в приоритете восстановления Сирии – МИД Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Турции определил энергетическую отрасль в качестве самого приоритетного направления в восстановлении Сирии после кризиса. Также крайне важно снятие санкций с Дамаска.

Наиболее приоритетное направление в восстановлении Сирии после кризиса – энергетика, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Важна также отмена международных санкций, введенных в отношении Сирии. Кроме того, важно, чтобы безопасность в Сирии была обеспечена на всей ее территории и все действующие в стране вооруженные группировки объединились под началом национальной армии"

- Хакан Фидан

Помимо этого, для нового руководства Сирии важно продолжать процесс борьбы с терроризмом, отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, что страны ЕС договорились о дорожной карте по постепенному снятию санкций с Сирии. Также Брюссель готов возобновить сотрудничество с Дамаском по нескольким направлением, включая сферу финансовых операций.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1585 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Новым президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа

Новым президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа

Москва и новый Дамаск: визит Михаила Богданова как шаг к отношениям

Москва и новый Дамаск: визит Михаила Богданова как шаг к отношениям

Москва готова оказать помощь Сирии в восстановлении после кризиса

Москва готова оказать помощь Сирии в восстановлении после кризиса

ЕС может возобновить инвестиционные и банковские отношения с Сирией

ЕС может возобновить инвестиционные и банковские отношения с Сирией

Делегация из России прибыла в Сирию

Делегация из России прибыла в Сирию

Турция заявила о желании РФ установить равноправные отношения с Дамаском

Турция заявила о желании РФ установить равноправные отношения с Дамаском

ЕС начнет смягчать санкции против Сирии

ЕС начнет смягчать санкции против Сирии

Лавров поговорил с главой МИД Катара

Лавров поговорил с главой МИД Катара

Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф: кто он такой, чем знаменит и кого считает главной угрозой

Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф: кто он такой, чем знаменит и кого считает главной угрозой

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы