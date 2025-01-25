Энергетика стоит в приоритете восстановления Сирии – МИД Турции

Глава МИД Турции определил энергетическую отрасль в качестве самого приоритетного направления в восстановлении Сирии после кризиса. Также крайне важно снятие санкций с Дамаска.

Наиболее приоритетное направление в восстановлении Сирии после кризиса – энергетика, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Важна также отмена международных санкций, введенных в отношении Сирии. Кроме того, важно, чтобы безопасность в Сирии была обеспечена на всей ее территории и все действующие в стране вооруженные группировки объединились под началом национальной армии"

- Хакан Фидан

Помимо этого, для нового руководства Сирии важно продолжать процесс борьбы с терроризмом, отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, что страны ЕС договорились о дорожной карте по постепенному снятию санкций с Сирии. Также Брюссель готов возобновить сотрудничество с Дамаском по нескольким направлением, включая сферу финансовых операций.