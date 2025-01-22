Москва готова оказать помощь Сирии в восстановлении после кризиса

В послекризисном восстановлении Сирии готова принять участие Россия. Также РФ выразила поддержку суверенитету Арабской Республики.

Россия выразила готовность помочь Сирии в восстановлении после кризиса, заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ после визита российской делегации в столицу Арабской Республики.

"При этом с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, территориальной целостности и суверенитета САР, а также готовность оказать сирийскому народу необходимую помощь в посткризисном восстановлении страны"

- МИД РФ

В сообщении отметили важность создания устойчивой политической обстановки в Сирии и вовлечения в него всех существующих сил в стране.

Напомним, что делегация из России в первый раз посетила Дамаск после падения режима Башара Асада.