Вестник Кавказа

Иран и США начали ядерные переговоры

Иран и США начали ядерные переговоры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана заявили о контактах и консультациях Тегерана и Вашингтона по ядерной программе. Там же добавили, что Иран сотрудничает с МАГАТЭ.

Руководитель иранской дипломатии Аббас Аракчи сообщил, что Иран и Штаты при помощи посредников контактируют и проводят консультации по ядерной программе.

Помимо этого, дипломат заявил, что Тегеран поддерживает канал взаимодействия с Лондоном, Берлином и Парижем а также ведет активное сотрудничество с МАГАТЭ.

Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что в отношении возможных переговоров по данной теме у Тегерана имеются план и продуманная стратегия.

Министр подчеркнул, что результаты будут отсутствовать в том случае, если Иран начнет переговоры в условиях, когда другая сторона навязывает политику максимального давления.

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