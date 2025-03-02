Иран и США начали ядерные переговоры

В МИД Ирана заявили о контактах и консультациях Тегерана и Вашингтона по ядерной программе. Там же добавили, что Иран сотрудничает с МАГАТЭ.

Руководитель иранской дипломатии Аббас Аракчи сообщил, что Иран и Штаты при помощи посредников контактируют и проводят консультации по ядерной программе.

Помимо этого, дипломат заявил, что Тегеран поддерживает канал взаимодействия с Лондоном, Берлином и Парижем а также ведет активное сотрудничество с МАГАТЭ.

Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что в отношении возможных переговоров по данной теме у Тегерана имеются план и продуманная стратегия.

Министр подчеркнул, что результаты будут отсутствовать в том случае, если Иран начнет переговоры в условиях, когда другая сторона навязывает политику максимального давления.