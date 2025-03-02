Вестник Кавказа

Власти Ирана получили письмо от Дональда Трампа

Власти Ирана получили письмо от Дональда Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран получил письмо лидера США Трампа о предложениях по ядерной сделке. Официальной реакции на послание пока нет.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что власти страны получили письмо от президента США Дональда Трампа

 "Нам доставили письмо от президента Соединенных Штатов"

– Аббас Аракчи

По данным иранским СМИ, послание властям Тегерана было передано дипломатом из ОАЭ Мухаммедом Анваром Гаргашем. 

Аракчи заявил, что Тегеран по-прежнему придерживается позиции о диалоге с США без угроз Вашингтона. 

Ранее руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что не получал письмо о Трампа, в котором американский лидер озвучил позицию относительно ядерной сделки. Также Хаменеи добавил, что Вашингтон входит в число "недобросовестных правительств", которые навязывают другим свои интересы.

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