Получение послания от Трампа опровергли в Иране

В Иране подтвердили получение послания от главы Белого дома. Ранее сообщалось, что он направил его верховному лидеру ИРИ.
Официальный представитель МИД Ирана прокомментировал информацию о послании президента Соединенных Штатов.
По словам Эсмаила Багаи, иранская сторона не получала никаких посланий от Дональда Трампа.
"Нет, мы [это послание] не получали"
– официальный представитель ведомства
Ранее сообщалось, что глава Белого дома направил верховному лидеру ИРИ послание, в котором предложил провести переговоры, посвященные ядерной программе. В ответ Али Хаменеи заявил, что ИРИ не собирается начинать переговоры с американцами, поскольку они руководствуются лишь собственными интересами.