Вестник Кавказа

Получение послания от Трампа опровергли в Иране

Эсмаил Багаи
© Фото: сайт МИД Ирана
В Иране подтвердили получение послания от главы Белого дома. Ранее сообщалось, что он направил его верховному лидеру ИРИ.

Официальный представитель МИД Ирана прокомментировал информацию о послании президента Соединенных Штатов.

По словам Эсмаила Багаи, иранская сторона не получала никаких посланий от Дональда Трампа.

"Нет, мы [это послание] не получали"

– официальный представитель ведомства

Ранее сообщалось, что глава Белого дома направил верховному лидеру ИРИ послание, в котором предложил провести переговоры, посвященные ядерной программе. В ответ Али Хаменеи заявил, что ИРИ не собирается начинать переговоры с американцами, поскольку они руководствуются лишь собственными интересами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
835 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иранская ядерная программа всегда будет мирной - МИД ИРИ

Иранская ядерная программа всегда будет мирной - МИД ИРИ

Али Хаменеи ответил Трампу отказом от переговоров

Али Хаменеи ответил Трампу отказом от переговоров

Иран заявил о невозможности переговоров с США в условиях давления

Иран заявил о невозможности переговоров с США в условиях давления

Трамп написал письмо Али Хаменеи

Трамп написал письмо Али Хаменеи

Россия готова содействовать переговорам между США и Ираном

Россия готова содействовать переговорам между США и Ираном

Американская киноакадемия присудила &quot;Оскар&quot; иранскому фильму

Американская киноакадемия присудила "Оскар" иранскому фильму

Пезешкиан готов к переговорам с США по ядерной сделке

Пезешкиан готов к переговорам с США по ядерной сделке

Пезешкиан назвал способы обхода санкций

Пезешкиан назвал способы обхода санкций

Пезешкиан допустил проведение переговоров с США

Пезешкиан допустил проведение переговоров с США

МИД Ирана осудил новые американские торговые санкции

МИД Ирана осудил новые американские торговые санкции

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы