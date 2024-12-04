Вестник Кавказа

Али Хаменеи ответил Трампу отказом от переговоров

Али Хаменеи ответил Трампу отказом от переговоров
© Фото: IRNA
Иранский лидер Али Хаменеи вновь отверг американское предложение о начале переговоров по новой сделке об ограничении ядерных технологий в Иране. Он подчеркнул, что не доверяет США и видит в инициативе президента Дональда Трампа исключительно стремление к односторонним американским выгодам.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время правительственного заседания объявил, что Тегеран не станет даже начинать переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке, поскольку словам американских властей нет доверия. Так он ответил на недавнее письмо президента Дональда Трампа с инициативой о запуске переговорного формата по ограничению ядерных технологий в ИРИ.

Хаменеи пояснил, что США беспокоятся исключительно о своих выгодах, тогда как необходимо заниматься взаимовыгодным решением обоюдоострых проблем. Американские власти он включил в число недобросовестных правительств на международной арене.

"Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий"

– Али Хаменеи

Аятолла по-прежнему уверен в том, что в ходе возможных переговоров Запад будет постоянно применять двойные стандарты, закрывая глаза на преступления своих партнеров и оказывая, как США это делают сейчас в отношении Ирана, максимальное давление на недругов.

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