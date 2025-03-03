Вестник Кавказа

Иран заявил о невозможности переговоров с США в условиях давления

Иран заявил о невозможности переговоров с США в условиях давления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Ирана прокомментировал письмо Дональда Трампа Али Хаменеи: страна не намерена вести переговоры с США, пока Вашингтон придерживается политики максимального давления.

Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном в условиях политики максимального давления. С таким заявлением перед журналистами выступил руководитель МИД страны Аббас Аракчи, комментируя письмо американского президента Дональда Трампа верховному лидеру ИРИ Али Хаменеи.

"Мы не вступим ни в какие прямые переговоры с США пока они продолжают свою политику максимального давления и свои угрозы"

- Аббас Аракчи

Напомним, что Трамп предложил Хаменеи начать переговоры, главной темой которых станет иранская ядерная программа. Американский лидер надеется на ответное письмо от Ирана.

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