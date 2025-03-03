Иран заявил о невозможности переговоров с США в условиях давления

МИД Ирана прокомментировал письмо Дональда Трампа Али Хаменеи: страна не намерена вести переговоры с США, пока Вашингтон придерживается политики максимального давления.
Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном в условиях политики максимального давления. С таким заявлением перед журналистами выступил руководитель МИД страны Аббас Аракчи, комментируя письмо американского президента Дональда Трампа верховному лидеру ИРИ Али Хаменеи.
"Мы не вступим ни в какие прямые переговоры с США пока они продолжают свою политику максимального давления и свои угрозы"
- Аббас Аракчи
Напомним, что Трамп предложил Хаменеи начать переговоры, главной темой которых станет иранская ядерная программа. Американский лидер надеется на ответное письмо от Ирана.