Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" призвала представителей предыдущей власти сотрудничать с комиссией

"Грузинская мечта" призвала представителей предыдущей власти сотрудничать с комиссией
© Фото: соцсети Теи Цулукиани
Глава парламентской комиссии и депутат от "Грузинской мечты" призвала бывшую власть сотрудничать со следствием о преступлениях режима Саакашвили и напомнила об уголовной ответственности в случае отказа.

Представители предыдущей власти должны помнить, что при отказе сотрудничать с парламентской комиссией по расследованию преступлений режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет следовать суровое наказание, отметила руководитель комиссии и депутат от ныне правящей "Грузинской мечты" Тея Цулукиани.

"Мы не собираемся шутить! Пусть каждый человек, который представлял предыдущие власти, соизволит и предстанет перед комиссией, и потом не будет говорить, что он не знал, что в случае неявки предусмотрено довольно строгое наказание!"

- Тея Цулукиани

Она напомнила, что под суровым наказанием подразумевается уголовная ответственность.

Ранее о том, что за отказ от сотрудничества с комиссией следует наказание, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Она была создана 5 февраля и проработает три месяца, после чего общественности будет предоставлен отчет о проделанной работе. Сегодня состоялось первое заседание.

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