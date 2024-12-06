Вестник Кавказа

Комиссия по расследованию преступлений ЕНД проводит первое заседание по пыткам

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси сегодня проходит первое заседание Следственной комиссии по расследованию факта пыток, бесчеловечного обращения и рэкета, которые совершались во время правления партии Михаила Саакашвили.

Конкретные нарушения, совершенные во время нахождения у власти партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили, начинают изучать сегодня в специальной Следственной комиссии, рассказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Паата Салия.

По его словам, первое дело открыто по факту пыток, бесчеловечного обращения и рэкета.

Парламентарий подчеркнул необходимость дать верную с политической точки зрения оценку режиму Саакашвили.

"Это будет уроком для всех будущих властей, чтобы они не совершали подобных ошибок в будущем"

– Салия

Напомним, комиссия, которая будет расследовать преступления, совершенные ЕНД с 2003 по 2012 годы, заработала 5 февраля. Ей дано три месяца, после чего она должна будет предоставить соответствующий отчет.

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