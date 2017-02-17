Вестник Кавказа

Саакашвили дали 9 лет за растрату

Саакашвили Михаил
© Фото: Сайт президента Грузии
Суд в Грузии вынес приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили за растрату госсредств. Он получил 9 лет заключения в тюрьме.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил 9 лет заключения в тюрьме за растрату государственных средств. Приговор по так называемому "делу о пиджаках" вынес Тбилисский городской суд.

Его обвинили в растрате более $3,2 млн (8,3 млн лари) на личные нужды: одежду, учебу сына, аренду автомобилей, косметические процедуры, экстравагантные произведения искусства и другое.

Приговор также получил экс-начальник охраны политика Теймураз Джанашия за превышение должностных полномочий. Он отделался лишь штрафом в 300 тыс лари.

Сейчас Михаил Саакашвили уже отбывает шестилетний срок за другие преступления. Он находится в гражданской клинике "Вивамед", куда его перевели из тюрьмы из-за проблем со здоровьем.

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