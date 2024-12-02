Помилование Саакашвили не случилось из-за угрозы новых приговоров – Зурабишвили

Бывший президент Грузии Саломе Зурабившили рассказала, почему не помиловала третьего президента страны Михаила Саакашвили. Она не сделала этого, так как была угроза новых приговоров в отношении его.

Помилование третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не случилось из-за возможности новых приговоров против него, рассказала бывший президент страны Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос, почему она не провела амнистию.

"Что касается Саакашвили, я думаю, все знают мою позицию, которую я высказывала много раз. Плюс тот факт, что не было законной возможности помиловать без того, чтобы "Грузинская мечта" вынесла новый приговор до его освобождения"

- Саломе Зурабишвили

Она передала, что на освобождение заключенного отведено 48 часов. В случае Саакашвили была опасность нового ареста по трем обвинениям. Со слов Зурабишвили, он сможет выйти на свободу только после ухода ныне правящей партии "Грузинская мечта" от власти.

Напомним, что сейчас Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамед" в Тбилиси, куда его перевели из тюрьмы по состоянию здоровья. Оттуда он ведет достаточно активную антиправительственную деятельность, сотрудничая с оппозицией и западными структурами.