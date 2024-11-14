Вестник Кавказа

Преступления режима Саакашвили расследуют в Грузии

Саакашвили Михаил
© Фото: Сайт президента Грузии
Власти Грузии намерены запустить официальное расследование преступлений, которые систематически совершались госорганами во времена, когда страной управлял Михаил Саакашвили.

Особая парламентская комиссия выявит системные преступления, которые совершались представителями власти в девятилетний период правления Михаила Саакашвили. Ее создание анонсировал исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты", он же лидер парламентского большинства, Мамука Мдинарадзе.

По его словам, формированием такой комиссии парламент займется на первой же неделе весенней сессии.

Согласно регламенту, весенняя сессия стартует в первый вторник февраля, то есть в 2025 году это будет 4 февраля.

Политик уточнил, что временная следственная комиссия займется расследованием режима, правившего в Грузии с 200-го по 2012 год, а также людей, которые работали на политических должностях в это время.

Напомним, ранее ФСБ сообщила о разоблачении международной сети мошеннических колл-центров, которой владел Давид Кезерашвили, занимавший при Саакашвили пост министра обороны. Участники преступной схемы нанесли ущерб жителям нескольких десятков стран. Каждый день мошенничества приносили их организаторам $1 млн.

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