Какая боль: "Грузинская мечта" - Саакашвили 5-0

Саломе Зурабишвили признала свое поражение и покинула президентский Дворец Орбелиани добровольно. Что стоит за этим шагом, противоречащим ее же обещаниям не сдаваться и не признавать легитимность грузинских властей?

29 декабря стало следующим, и, возможно, решающим этапом в схватке между прозападной оппозицией и правительством Грузии. В этот день в парламенте страны состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. Представляющий формально оппозиционную партию "Сила народа" Кавелашвили де-факто является человеком Бидзины Иванишвили, основателя правящей "Грузинской мечты". Его избрали коллегиальным путем в парламенте 14 декабря. Выборы впервые прошли по такой схеме, за экс-футболиста проголосовали 224 из 300 депутатов. Действующий на тот момент президент Саломе Зурабишвили позиционировала себя в качестве лидера оппозиции, которая проиграла до этого октябрьские выборы в парламент, но не отказалась от попыток свергнуть избранную власть.

Борьба против "Грузинской мечты"

Моментом первой серьезной попытки потеснить "Мечту" стал март 2023 года, когда в парламенте принимали закон об иноагентах. Под давлением толпы "Грузинская мечта" отозвала законопроект. После замены в должности премьер-министра Ираклия Гарибашвили на Ираклия Кобахидзе правящая партия все-таки приняла закон, и протесты возобновились.

Двумя другими громкими инфоповодами для протестов стали парламентские выборы и заявление Кобахидзе уже после голосования о приостановке переговоров по евроинтеграции Грузии до 2028 года. Но и здесь "майдан" не удался. Последняя надежда была на выборы президента, которые как оппозиция, так и Зурабишвили считали нелегитимными.

Дела Зурабишвили

До инаугурации нового главы государства Саломе Зурабишвили обещала ночевать в резиденции - Дворце Орбелиани в центре столицы. Она отказывалась покидать здание. Однако в день инаугурации она заявила, что все-таки покинет дворец, как только Кавелашвили принесет присягу. "Я выйду отсюда [из президентского дворца]. Я выйду к вам", — сказала она собравшимся на митинг у ее резиденции людям.

Возможно, оппозиция рассчитывала, что в момент инаугурации Кавелашвили в стране начнутся массовые митинги, но, по данным СМИ, к резиденции Зурабишвили собралась от силы пара тысяч человек. Пришедшие на проспект Руставели граждане провели акцию "красная карточка". Ее они показывали Кавелашвили, требуя ухода с политического поля. Но несколько тысяч недовольных - не судьи, а политика - все-таки не футбол.

Все попытки оказать давление на власти были тщетны. В итоге, Зурабишвили ушла со словами: "Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности". Она сказала собравшимся, что пойдет в храм Светицховели и пригласила всех желающих присоединиться к ней.

Перспективы Зурабишвили

Оставаться там, где ей не место, Саломе Зурабишвили было бы не только глупо, но и опасно. Ведь на ней уже висит одно дело, связанное с неподтвержденными обвинениями в фальсификации выборов. Если бы она попыталась оказать сопротивление полиции, ей могли бы добавить еще одно уголовное дело. "Грузинская мечта" хоть и демонстрирует намерение интегрироваться в Запад и время от времени прислушивается к его мнению, но в борьбе с политическими оппонентами демонстрирует решительность. Так, например, задержанный в октябре 2021 года Михаил Саакашвили до сих пор находится в заключении, хоть и на больничных условиях. Кобахидзе и Иванишвили уже обещали, что будут судить его за преступления во время войны в Южной Осетии 2008 года.

Несмотря на вынужденное решение, Зурабишвили как будто бы не сдается. Она заявила, что повторные выборы в парламент все равно провести нужно, а голосование 26 октября - сфальсифицировано. Бывший президент обещала "работать над созданием условий для выборов вместе со всеми, кто включен в это дело", чтобы "через несколько дней мы могли составить документ вместе с запросом на выборы". Как показала практика, процессуальные методы к "майданам" редко когда приводят. Главное оружие - массовые митинги - себя исчерпало, последней серьезной попыткой устроить беспорядки и напугать Иванишвили стали протесты в конце ноябре-начале декабря после заявления Кобахидзе о замораживании евроинтеграции.

Что сказал Саакашвили?

В поражении, фактически, расписался и более влиятельный в оппозиции экс-президент Михаил Саакашвили. На онлайн-включении в суде 24 декабря он заявил, что организаторы, приводя людей на митинги, не должны отпускать их без победы. Оппозиции нужно "действовать, атаковать, оказывать давление, прижимать к стене до конца", подчеркнул Саакашвили.

Возможно, через какие-то насильственные методы шансы на смену власти были бы выше, но мирные акции, тем более при такой малочисленности, были обречены на поражение.

Грузия и Запад

Если внутренняя волна более или менее утихла (быть может, это затишье перед бурей), то внешней волны в Тбилиси все еще опасаются. На всякий случай новоизбранный президент поспешил подтвердить курс на Запад: "Наш долг противопоставить спекуляциям правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию".

После укрепления своих позиций внутри "Грузинская мечта" решила вести себя более компромиссно с Европой. Правительство Кобахидзе после переговоров с генсеком Совета Европы Аленом Берсе пообещало внести правки в закон об иноагентах. Власти республики хотят сформировать рабочую группу из представителей Грузии, Совета Европы и Венецианской комиссии, которая будет заниматься разработкой изменений в закон. "Если кто-то докажет, что в этом законодательстве есть что-то вредное, мы готовы рассмотреть это и работать с соответствующими структурами Совета Европы", — заявил Ираклий Кобахидзе.

С одной стороны, идя навстречу Европе, "Грузинская мечта" хочет снять напряжение в отношениях с ней, так как последние санкции ЕС и замораживание евроинтеграции Грузии со стороны Брюсселя наносит удар по авторитету Тбилиси. В то же время, становясь ближе к Евросоюзу, "Мечта" отбирает у оппозиции козырь. Повод к оптимизму властям придает и скорая инаугурация американского президента Дональда Трампа. Кавелашвили уверен, что после 20 января отношения между США и Грузией будут восстановлены.

В сухом остатке, можно сказать, что "Грузинская мечта" за последние полтора-два года прошла через множество испытаний, но сумела добиться победы над внутренними противниками. Пять попыток "евромайдана" - дважды при принятии закона об иноагентах, парламентские выборы, протесты из-за заявления Кобахидзе о ЕС и выборы президента - закончились ничем. Счет 5-0 в пользу "Грузинской мечты". При этом угроза стабильности в Грузии в будущие годы все равно сохраняется, и еще неясно, чем кончится диалог Тбилиси и Брюсселя, и сможет ли поддержка Трампа (если она вообще будет) компенсировать прессинг Евросоюза, Совета Европы и Венецианской комиссии.