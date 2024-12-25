В Сухуме открыли рекордную по высоте мандариновую елку

Сухум утверждается в статусе мандариновой столицы зимы: здесь открыли самую высокую в мире мандариновую елку. На создание цитрусового арт-объекта ушло более полутора тонн мандаринов.

Сухум готовится к фестивалю "Мандарин", в преддверии которого в столице Абхазии соорудили елку из мандаринов. Елка из фруктов стала рекордной по высоте в мире, отметила директор фестиваля Светлана Габуния.

"В 2018 году Московская Инвестиционно-риэлторская компания Est-a-Tet установила мировой рекорд, создав самую большую елку из мандаринов. Ее высота составляла 1,8 метра. Наша мандариновая елка выше нее более чем на три метра. Это новый мировой рекорд"

– Светлана Габуния

Сообщается, что на оранжевую елку потратили более полутора тонн мандаринов.

Отметим, что фестиваль "Мандарин" состоится в Абхазии с 3 по 8 января. В рамках праздничных мероприятий пройдут выставки, экскурсии, мастер-классы, концерты, дегустации.