Вестник Кавказа

В Сухуме открыли рекордную по высоте мандариновую елку

В Сухуме открыли рекордную по высоте мандариновую елку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сухум утверждается в статусе мандариновой столицы зимы: здесь открыли самую высокую в мире мандариновую елку. На создание цитрусового арт-объекта ушло более полутора тонн мандаринов.

Сухум готовится к фестивалю "Мандарин", в преддверии которого в столице Абхазии соорудили елку из мандаринов. Елка из фруктов стала рекордной по высоте в мире, отметила директор фестиваля Светлана Габуния. 

"В 2018 году Московская Инвестиционно-риэлторская компания Est-a-Tet установила мировой рекорд, создав самую большую елку из мандаринов. Ее высота составляла 1,8 метра. Наша мандариновая елка выше нее более чем на три метра. Это новый мировой рекорд"

– Светлана Габуния 

Сообщается, что на оранжевую елку потратили более полутора тонн мандаринов. 

Отметим, что фестиваль "Мандарин" состоится в Абхазии с 3 по 8 января. В рамках праздничных мероприятий пройдут выставки, экскурсии, мастер-классы, концерты, дегустации.

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