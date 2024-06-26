Вестник Кавказа

Абхазия зимой - названы лучшие достопримечательности

Дача Сталина в Новом Афоне
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Зимний отдых в Абхазии популярен не так, как летний, но поток российских туристов не останавливается. Зимой Абхазия превращается в экскурсионное направление. Что посмотреть туристу в Абхазии зимой?

В зимний сезон туристы, приезжающие в Абхазию, посещают достопримечательности и ездят на экскурсии, сообщила местный эксперт Майя Зухба в эфире радио Sputnik.

Она пояснила, что летом главное, что влечет отдыхающих - это пляжный отдых на берегу Черного моря. Зимой же востребованы экскурсии.

"Посмотреть на сказочную Рицу в зимние месяцы всегда есть желающие, увидеть эту красоту, тем более пару часов езды и попадаешь из субтропического климата к прекрасному озеру"

– Зухба

Также многие именно зимой посещают Новоафонскую пещеру, а также монастырь. Популярны зимой паломнические туры, часто православные верующие стремятся встретить Рождество и Крещение в Абхазии.

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