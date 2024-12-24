Армения встретила 2025 год пожаром и поножовщиной

Пожар со смертельным исходом и драка на ножах случились в разных уголках Армении в новогоднюю ночь. Оба случая сейчас расследует армянское Министерство внутренних дел.

В Армении встреча Нового 2025 года не обошлась без инцидентов. Так, в неназванном селении Араратской области произошел пожар в домовладении. Огонь унес жизнь одного человека – мужчины, чьих родственниц, жену и дочь, удалось спасти пожарным.

Пожарные службы прибыли на место возгорания около полудня. Огонь был быстро локализован, после чего выживших экстренно госпитализировали.

Причины пожара пока не установлены.

В свою очередь, в селении Арджут (Лорийская область) празднование Нового года переросло в поножовщину. Обошлось без летальных исходов: двое участников столкновения попали в больницу в Ванадзоре.

Службы правопорядка установили, что повздорили трое сорокалетних мужчин. Один из них, нападавший на двух других, скрылся с места преступления, сейчас его ищут.