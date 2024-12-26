Кавелашвили назвал 2025-й годом торжества добра в Грузии

Новый грузинский президент Михаил Кавелашвили по аналогии с премьер-министром Ираклием Кобахидзе сфокусировал новогоднюю речь на любви и взаимопонимании в Грузии. Он призвал грузинское общество объединиться ради Родины.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в первом новогоднем обращении к грузинским гражданам объявил, что 2025 год будет для республики годом торжества добра. Он подчеркнул, что новый год послужит консолидации грузинского общества и упрочению Грузии как государства.

"Общество объединяется вокруг нашей родины и примером этому должны быть политики, чтобы они тоже смогли найти общий язык для лучшего будущего нашей страны"

– Михаил Кавелашвили

Обращаясь к гражданам, инаугурированный четыре дня назад президент особо выделил грузинский детей и пожелал им, чтобы у них сбылись мечты и желания, а весь 2025 год запомнился любовью и счастьем в семьях.

Кавелашвили, как и председатель правительства Ираклий Кобахидзе, сделал акцент на том, что в Грузии должна царить любовь. Он отметил, что любовь является фундаментом для стабильного единства грузинского общества в дальнейшем.