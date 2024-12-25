Кобахидзе пожелал Грузии победы над ненавистью

Новогоднее поздравление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе было в большей степени посвящено социальным, чем политическим свершениям в Грузии в 2024 году. Он отметил, что год выдался сложным, но республика справилась со всеми испытаниями.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в новогоднем обращении к гражданам пожелал, чтобы новый год оказался временем торжества любви над ненавистью. Он пояснил, что если в Грузии будет царить любовь, она станет абсолютно непобедимой.

Также Кобахидзе заявил, что в ушедшем году Грузии пришлось выдержать множество тяжелых сражений с внутренними и внешними недругами, но из каждого она вышла победительницей. Парламентские выборы 26 октября он назвал всенародным референдумом за обеспечение суверенитета, развития и европейского будущего республики.

Он поздравил с праздниками всех жителей Грузии, а также население Абхазии и Южной Осетии, сказал "спасибо" за работу всем грузинским труженикам, в особенности силовикам, защищающим закон и свободу в стране, и священнослужителям, обороняющим традиционные грузинские ценности. Отдельно Кобахидзе обратился к пенсионерам и молодежи.

"Еще раз поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю вам здоровья и благополучия, полного любви, добра и побед 2025 года"

– Ираклий Кобахидзе