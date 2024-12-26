Ильхам Алиев: стабильность и спокойствие будут в Азербайджане всегда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в новогодних поздравлениях напомнил о победах и достижениях республики в 2024 году и выразил уверенность в продолжении успешного развития страны и азербайджанского народа в 2025 году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в новогоднем обращении к азербайджанским гражданам подвел итоги 2024 года и подчеркнул, что достигнутые властями и народом республики стабильные условия жизни будут сохраняться независимо от международной обстановки.

В первую очередь он подчеркнул, что 2024 год прошел для Азербайджана успешно: все годовые планы реализованы, авторитет республики на мировой арене существенно поднялся, экономика росла, а обороноспособность поднялась значительно. И все это на фоне все более сложных ситуаций в других регионах мира.

"Происходящие сегодня в мире события очевидны: разгораются новые войны, противостояния, конфликты. В различных регионах мира продолжаются кровавые столкновения. Азербайджан же живет в условиях мира, спокойствия, безопасности и стабильности. Уверен, что отныне стабильность и спокойствие будут вечными"

– Ильхам Алиев

Деоккупация селений Газаха

Среди важнейших для Азербайджана событий ушедшего года президент назвал мирную деоккупацию 4 селений Газахского района. Он обратил внимание, что власти республики всегда помнили об этом участке захваченной Арменией азербайджанской земли и последовательно работали над ее освобождением и во время Карабахской войны, и после ее завершения.

"Мы вернули четыре села Газахского района без единого выстрела, политическими средствами. Однако верно и то, что, если бы не события, произошедшие за последние четыре года в азербайджано-армянских отношениях, то Армения, конечно, никогда бы не вернула нам эти села добровольно. Они вынуждены были это сделать, пошли на это, осознав нашу политическую и военную силу"

– Ильхам Алиев

Перевооружение Армении

В связи с этим азербайджанский лидер призвал Ереван не забывать о новых реалиях в регионе, созданных Азербайджаном путем восстановления его государственного суверенитета во всей полноте. Он пояснил, что эти реалии закреплены не только военным путем, но и в дипломатии и международной политике – их признало все мировое сообщество. Президент подчеркнул, что по этой причине для Баку неприемлемо глобальное перевооружение Армении.

"Если говорить о самом тревожном для нас моменте в этом году, то, безусловно, это вооружение Армении. Никакого логического объяснения этому нет. Армения в своей захватнической политике потерпела полный крах. Их военные поражения в 2020-м, а затем в 2023 году должны были указать им правильный путь. Мы стремились к этому и сегодня продолжаем наши усилия"

– Ильхам Алиев

Президент сообщил, что в ходе армяно-азербайджанских переговоров он постоянно указывает на опасность перевооружения Армении для будущего Южного Кавказа. Более того, он объясняет, что побуждающие Ереван на реванш внерегиональные государства не станут участвовать в боевых действиях, а с азербайджанской армией ни одна сила в регионе не может конкурировать. Поэтому Армения должна прекратить вооружаться и тем самым содействовать стабильности мира и установлению сотрудничества в регионе. А пока что Азербайджан увеличивает военный бюджет, чтобы защищаться от угроз из Армении.

Возрождение Карабаха

Весь год Азербайджан активно реализовывал проекты возрождения Карабаха и Восточного Зангезура. На освобожденных территориях уже живет 10 тыс человек, в течение трех десятилетий имевших статус вынужденных переселенцев. Помимо них на деоккупированной земле сейчас находятся и работают еще 20 тыс человек.

В 2025 году число вернувшихся на родину в Карабаха и Восточный Зангезур граждан увеличится значительно. Президент также отметил, что за 4 года на восстановление освобожденных территорий было направлено более 19 млрд манатов.

Экономика Азербайджана

Выделять настолько большие средства на Карабах Азербайджану позволяет крепкая экономика. Рост ВВП в 2024 году превысил 4%, а ВВП в ненефтяном секторе – более 6%. Валютные резервы АР преодолели планку в $72 млрд. Внешний долг снизился до $5,2 млрд.

В социальной сфере в Новом году произойдет повышение выплат: минимальная зарплата увеличится до 400 манатов, пенсия – до 320 манатов.

COP29

Президент Азербайджана отметил и значение для республики прошедшей 11-24 ноября в Баку 29-й сессии сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29. Он назвал ее крупнейшим международным мероприятием в истории независимого Азербайджана и подчеркнул, что республика успешно его провела.

"76 тысяч зарегистрированных участников еще раз воочию увидели потенциал Азербайджана. В мероприятии приняли участие 197 стран, 80 глав государств и правительств, вице-президентов. Это еще раз показывает, что все усилия некоторых западных стран, находящихся под их контролем так называемых неправительственных организаций и фейковых медиаорганов, желавших использовать СОР29 против Азербайджана, в течение одиннадцати месяцев оказались тщетными"

– Ильхам Алиев

Выборы президента

В завершение поздравительной речи азербайджанский лидер упомянул и февральские президентские выборы, заявив, что граждане вновь оказали ему большое доверие, вдохновившее его на новые свершения и подтвердившее, что Азербайджан идет в правильном направлении.

"Азербайджан на протяжении 21 года развивается – уверенно, успешно, достойно. В эти годы были и трудности, были и моменты испытаний, были войны, были необоснованные обвинения против нас. Но ничто, ничто не могло сбить нас с нашего пути. Мы восстановили нашу территориальную целостность, вопреки желанию мировых держав. Мы также восстановили наш государственный суверенитет, опять же вопреки воле великих держав. Мы уверенно управляем нашей страной. Те, кто захочет вставлять нам палки в колеса, в очередной раз потерпят неудачу"

– Ильхам Алиев

Также Ильхам Алиев поздравил граждан с отмечаемым 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира и пожелал им здоровья, благополучия, счастья и радости.